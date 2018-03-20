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РФ выступает за учет интересов всех политических и этнических групп в Ираке
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РФ выступает за учет интересов всех политических и этнических групп в Ираке 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию партии «Иракский национальный проект» во главе с генеральным секретарем Джамалем Ад-Дари, сообщил сайт МИД РФ.
Состоялся обмен мнениями по ситуации в Ираке и перспективам ее развития после разгрома запрещенной в России террористической группировки ИГ и в контексте предстоящих в мае общеиракских парламентских выборов.
"С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена необходимость достижения устойчивого национального согласия с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", — сообщил МИД РФ.
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