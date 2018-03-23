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В Центре по примирению рассказали об обстрелах Дамаска боевиками
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В Центре по примирению рассказали об обстрелах Дамаска боевиками 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал об обстрелах Дамаска и его окрестностей боевиками из Восточной Гуты. «За прошедшие сутки столица и её окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей. Есть разрушения», — уточнил он.
По словам Евтушенко, несмотря на сложную ситуацию в регионе, под контролем российских военных в пятницу, 23 марта, выла введена в действие двадцать пятая «гуманитарная пауза».
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» в четверг, 22 марта.
В феврале глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что по поручению российского президента Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза.
RT на русском: последние новости
Центр по примирению: из Восточной Гуты вывели более 80 тысяч человек с начала гумоперации Почти 1,9 тысячи боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты Мирные жители покидают Восточную Гуту по гумкоридору
 Ещё 36 источников 
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