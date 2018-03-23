В Центре по примирению рассказали об обстрелах Дамаска боевиками

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал об обстрелах Дамаска и его окрестностей боевиками из Восточной Гуты. «За прошедшие сутки столица и её окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей. Есть разрушения», — уточнил он.

По словам Евтушенко, несмотря на сложную ситуацию в регионе, под контролем российских военных в пятницу, 23 марта, выла введена в действие двадцать пятая «гуманитарная пауза».

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» в четверг, 22 марта.