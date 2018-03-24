В Сирии вывод боевиков с семьями из Харасты попал на видео

Вывод боевиков стал возможен благодаря договоренности российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами одной из группировок, действующих в этом районе.

Как сообщается в пояснении к видеоролику, по организованному гуманитарному коридору только за одни сутки было выведено 3 084 человека. Их перевозят в провинцию Идлиб на 59 автобусах. Всего из Харасты в Идлиб уже вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

На видео показано движение автобусов и машин сопровождения. Есть как дневные, так и ночные кадры.