В Минобороны РФ заявили о 27 жертвах обстрелов в Дамаске

Юрий Евтушенко. По меньшей мере 27 человек погибли в сирийской столице и 58 ранены в результате обстрела города из минометных орудий. Таковы данные, которые во вторник, 27 марта, привел начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", — приводит слова генерал-майора ТАСС

Между тем из пригорода Дамаска Восточная Гута во время гуманитарных пауз с 28 февраля при содействии Центра вышли уже свыше 121 тысячи человек.