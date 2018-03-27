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В Минобороны РФ заявили о 27 жертвах обстрелов в Дамаске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Минобороны РФ заявили о 27 жертвах обстрелов в Дамаске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
По меньшей мере 27 человек погибли в сирийской столице и 58 ранены в результате обстрела города из минометных орудий. Таковы данные, которые во вторник, 27 марта, привел начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", — приводит слова генерал-майора ТАСС.
Между тем из пригорода Дамаска Восточная Гута во время гуманитарных пауз с 28 февраля при содействии Центра вышли уже свыше 121 тысячи человек.
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