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В Дамаске при обстреле со стороны боевиков погиб один человек и шестеро пострадали
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В Дамаске при обстреле со стороны боевиков погиб один человек и шестеро пострадали 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Дамаске в результате обстрела со стороны боевиков один человек погиб, ещё шестеро получили ранения. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, обстрелы сирийской столицы и её пригородов возобновились после временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса.
«За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Элль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения», — сказал Евтушенко.
Ранее стало известно, что при обстреле Дамаска террористами погибли четыре жителя, 18 человек пострадали.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 41 источник 
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