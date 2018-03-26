В Дамаске при обстреле со стороны боевиков погиб один человек и шестеро пострадали

Дамаске в результате обстрела со стороны боевиков один человек погиб, ещё шестеро получили ранения. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко . По его словам, обстрелы сирийской столицы и её пригородов возобновились после временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса.

«За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Элль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения», — сказал Евтушенко.

Ранее стало известно, что при обстреле Дамаска террористами погибли четыре жителя, 18 человек пострадали.