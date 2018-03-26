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Боевики обстреляли из минометов Дамаск, погибли шесть мирных жителей
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Боевики обстреляли из минометов Дамаск, погибли шесть мирных жителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* обстреляли из минометов Дамаск, погибли шесть мирных жителей, еще шесть сирийцев ранены, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он пояснил, что обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Латакия, Дамаск и Дераа. Напряженной остается обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие там радикальные группировки не прекращают обстрелы Дамаска и его пригородов.
"Боевики группировки «Джейш аль-Ислам»* из населенного пункта Дума выпустили четыре мины по столичным кварталам Дувейля, Аль-Баранки и по населенному пункту Мухайям Аль-Вафедин. Погибли шесть мирных жителей, еще шесть сирийцев получили ранения. Есть разрушения", — сказал Евтушенко на брифинге в понедельник.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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