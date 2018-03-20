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Балтийские казаки простились с погибшим в Сирии сослуживцем Владимиром Логиновым
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Балтийские казаки простились с погибшим в Сирии сослуживцем Владимиром Логиновым 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Балтийские казаки провели в последний путь погибшего в Сирии боевого товарища Владимира Логинова. Гражданская панихида и отпевание сотника хутора «Прегольский» состоялись в калининградском храме Георгия Победоносца. На прощание с казаком пришли более сотни человек: друзья, члены семьи и сослуживцы. Сегодня его тело похоронят на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка.
Напомним, Владимир Логинов погиб в начале февраля во время неравного боя неподалеку от сирийского города Дейр-эз-Зор. В Калининграде у него осталась жена и две несовершеннолетние дочери.
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