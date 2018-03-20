Химическо-ракетная атака: Рябков осветил сущность внешней политики Вашингтона

Дмитрий Егорченков. Опасения российского МИД по поводу возможного нанесения американцами ударов по Сирии имеют под собой серьезные основания — считает заместитель Института стратегических исследований РУДН

Рябков предупредил США об ответственности за нарушение международного права

Напомним, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил сегодня с очень жестким заявлением по поводу внешней политики США и планам американского военного командования по Сирии.

По словам Рябкова, Москва призывает Вашингтон безоговорочно отказаться от удара по сирийским правительственным силам, поскольку это будет прямым нарушением норм международного права с американской стороны.

Кроме того, Рябков заметил, что это будет прямым актом агрессии и повторением прошлогоднего инцидента с ракетным ударом ВМС США по сирийской правительственной базе «Шайрат». Тогда американцы воспользовались откровенной и спланированной провокацией, когда сирийских военных обвинили в применении химического оружия в отношении гражданского населения.

У российской стороны есть опасения, что такое постановочное применение химического оружия для того, чтобы открыть американцам простор для действий в отношении сирийских правительственных войск, может повториться. Поводом для такой политики Соединенных Штатов является недовольство со стороны Вашингтона военными успехами Дамаска по борьбе с террористами в Восточной Гуте.

Американцам нужен повод для действий против Сирии

Заместитель Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что наши американские партнеры настроены на то, чтобы нанести военный удар по Сирии.

«В качестве целей здесь, прежде всего, выступают объекты военной инфраструктуры сирийских правительственных войск. И для этого американцы довольно активно ищут разнообразные военные поводы, одним из которых является виртуальное применение сирийскими правительственными войсками боевых отравляющих веществ», — констатирует Егорченков.

Как считает эксперт, именно на такую провокацию на территории Сирии и настроены американские спецслужбы — об этом, в частности, до Рябкова публично говорил и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

«Наши военные о такой перспективе развития событий вообще довольно активно предупреждают, что свидетельствует о том, что к ним постоянно стекается соответствующая информация. К тому же, можно отметить, что американцам все равно в какой части Сирии будет совершена эта провокация, поскольку она им нужна, как повод для своих дальнейших действий», — резюмирует Егорченков.

Американцы сосредотачивают свои силы вокруг Сирии

Есть основания говорить о том, что американцы давно имеют список целей в Сирии и сейчас просто дожидаются повода для своих действий — в первую очередь, это правительственный квартал в Дамаске и военные базы Сирийской армии.

«На сегодня, к сожалению, такой вариант развития событий пока не стоит списывать со счетов. И это только подтверждает данное официальное обращение со стороны Рябкова и МИД РФ», — заключает Егорченков.

Кроме того, под этой эгидой проходят, отмечаемые Минобороны РФ , очевидные военные приготовления Пентагона в виде концентрации носителей американских крылатых ракет в непосредственной близости от берегов Сирии. Это в первую очередь зона Персидского залива, а также Восточного Средиземноморья, куда американцы постоянно перебрасывает свои военные средства.

«Главной целью всех этих мероприятий является срыв планов Дамаска по уничтожению террористов в Сирии. Дело в том, что многие из них откровенно поддерживаются Соединенными Штатами», — констатирует Егорченков.

Таким американцам явно не нравятся успехи официального Дамаска в деле урегулирования гражданского конфликта.

На сегодня непонятно, пойдут ли американцы на удар по Сирии

Пока нельзя говорить о том, что американцы могут отказаться от своих планов, особенно учитывая тот факт, что такие удары — это эффективный способ для Белого дома оттянуть внимание американцев от внутренних проблем.

«К чему это может привести — вопрос дискуссионный. Если будет удар, как по «Шайрату», то вряд ли что-то кардинально изменится, а вот если под ударом действительно окажется правительственный квартал, то это уже будет намного серьезней. Ведь это фактически приведет к открытию полноценного фронта американо-сирийской войны», — резюмирует Егорченков.

По мнению Дмитрий Александровича, перед нами очень сложная ситуация, и все здесь будет зависеть от мельчайших нюансов, поэтому в случае каких-то неожиданностей ситуация в этом конфликте может повернуться в любую сторону.

«Тем более, мы можем здесь отметить, что сегодня отмечается пятнадцатилетие скорбной даты начала военной операции США в отношении Ирака . В той ситуации также не было никакого решения со стороны Совета Безопасности ООН , и американцы там действовали исключительно в одностороннем порядке вместе со своими британскими союзниками», — заключает Егорченков.

Другой вопрос, пока не очевидно, что американцы снова пойдут на повторение иракской истории, поскольку присутствие в Сирии российских войск является серьезным сдерживающим фактором даже для агрессивной внешней политики Вашингтона.

«Так что, наличие российских ВКС и ПВО серьезно осложняет реализацию такого сценария для Пентагона, хотя нельзя забывать и про то, что США было бы выгодно обозначить себя в качестве одного из главных игроков текущего военно-политического конфликта в Сирии, в том числе, и путем нанесения удара по правительственным войскам», — констатирует Егорченков.