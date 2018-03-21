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В Минобороны рассказали о ситуации с расследованием химатак в Сирии
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В Минобороны рассказали о ситуации с расследованием химатак в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международные организации отказались сотрудничать с Дамаском по расследованию химатак, фактически оказывая пособничество террористам, заявил начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге в МИД России.
"Международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии, фактически пособствуя террористическим организациям в их незаконной деятельности. МИД Сирии указал, что на освобожденных территориях обнаружено более 140 тонн отравляющих веществ. При этом подчеркнул, что власти Сирии не раз требовали направить специалистов ОЗХО в Алеппо, в Хан —Шейхун или Восточную Гуту, но в тех секретариате организации отвечали отказом, обосновывая чрезмерной опасностью посещения городов", — заявил генерал Кириллов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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