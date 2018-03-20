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Небензя: СБ ООН должен принять предложенную РФ резолюцию о расследовании химатак в Сирии
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Небензя: СБ ООН должен принять предложенную РФ резолюцию о расследовании химатак в Сирии 

ТАСС 6 часов назад
ООН, 20 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен принять внесенный Россией проект резолюции о создании независимого механизма для расследования химических атак в Сирии.
Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Я думаю, что Совет Безопасности должен принять нашу резолюцию. Точка", — сказал дипломат.
Готовый для рассмотрения проект резолюции Россия внесла в Совбез 1 марта. Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, — «установить неоспоримые факты», которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора.
Сроки голосования по проекту резолюции пока не называются. На рассмотрении СБ также находится американский текст, который предполагает возобновление работы Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию химических атак. Эта структура, прекратившая существование в конце 2017 года, неоднократно подвергалась критике со стороны Москвы за непрофессиональную работу.
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