Небензя: СБ ООН должен принять предложенную РФ резолюцию о расследовании химатак в Сирии

Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

"Я думаю, что Совет Безопасности должен принять нашу резолюцию. Точка", — сказал дипломат.

Готовый для рассмотрения проект резолюции Россия внесла в Совбез 1 марта. Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, — «установить неоспоримые факты», которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора.