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Рябков: провокации в Сирии влияют на перспективы политического диалога
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Рябков: провокации в Сирии влияют на перспективы политического диалога 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провокации в Сирии, в том числе с применением химоружия влияют на перспективы политического диалога в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть опасения, что террористические структуры, которые обладают значительным потенциалом в этой области (химического оружия — ред.), овладели технологиями, имеют возможности кустарного, полукустарного и, наверное, не только кустарного (производства), что они вновь прибегнут к излюбленной тактике провокаций, чтобы еще попытаться усилить нажим на законное правительство в Дамаске", — сказал Рябков журналистом.
"К сожалению, новизной эти методы не блещут, но они сказываются самым негативным образом на общей обстановке, включая перспективы политического урегулирования (в Сирии)", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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