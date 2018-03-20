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Москва обратилась с призывом к США
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Рябков: Москва призывает США безоговорочно отказаться от планов ударов по Дамаску 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Российская сторона призывает США безоговорочно отказаться от планов удара по сирийским правительственным силам и по Дамаску. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы предупреждали и предупреждаем американскую сторону, что от этих планов необходимо безоговорочно отказаться. Любое подобное противозаконное применение силы, подобное тому, что имело место без малого год [назад] по авиабазе Шайрат, стало бы актом агрессии против суверенного государства, по смыслу соответствующей статьи Устава ООН", — сказал высокопоставленный дипломат.
Рябков добавил, что постановочные сцены якобы имевшего место использования Дамаском химоружия могут продолжаться.
"Постановки продолжались, и они могут продолжаться дальше, особенно с учетом успехов сирийских правительственных сил по подавлению террористических группировок в Восточной Гуте (пригород Дамаска)", — сказал высокопоставленный дипломат.
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