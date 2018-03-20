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Турция сообщила о нейтрализации 23 боевиков, атаковавших блокпост
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Турция сообщила о нейтрализации 23 боевиков, атаковавших блокпост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Турции сообщил о нейтрализации по меньшей мере 23 членов PYD (курдская партия «Демократический союз») и YPG (силы самообороны курдов) после их атаки на блокпост в провинции Шанлыурфа, передает агентство Anadolu.
Как говорится в заявлении военного ведомства, члены PYD и YPG совершили атаку на блокпост, расположенный недалеко от сирийской границы.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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