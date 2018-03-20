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Режим КТО ввели в двух городах и двух районах Дагестана
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Режим КТО ввели в двух городах и двух районах Дагестана 

ТАСС 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели во вторник в двух городах и в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.
"Решением руководителя Оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 15:00 20.03.2018 года в административных границах города Хасавюрт, города Кизилюрт, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики", — сказал он.
По его словам, в вышеуказанных городах и районах до отмены КТО будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений. «В этих городах и районах идут поиски боевиков и их пособников», — добавил собеседник агентства.
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