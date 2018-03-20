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Легендарные «Охотники на ИГ» получили новые КамАЗы
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Легендарные «Охотники на ИГ» получили новые КамАЗы 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Знаменитые сирийские ISIS Hunters — «Охотники на ИГ» ("ИГ" — террористическая организация, запрещенная в России) используют в качестве транспортных машин вездеходы КамАЗ.
Фотографии момента подготовки подразделения к переброске появились в Сети. В настоящее время бойцы уже воюют в Восточной Гуте.
Эксперты обратили внимание, что на фото запечатлены автомобили повышенной проходимости — КамАЗ-43118.
Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа.
Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом — 300 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 литров.
Ранее в Сирии были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» и более старые КамАЗ-4310. Эти автомобили получили здесь широкое распространение. Их используют для доставки военнослужащих, боеприпасов и другого военного имущества.
На них также устанавливается разнообразное вооружение: установки комплекса «Град», скорострельные 57-мм зенитные пушки С-60 и 122-мм гаубицы Д-30.
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