Родители предложили судить россиянок, примкнувших к ИГИЛ, но на родине

Родители российских женщин, которые поехали за мужьями в ИГИЛ , считают, что власти должны вернуть их и судить в России

Екатеринбурга, Башкирии, Перми, Санкт-Петербурга, По информации чеченской правозащитницы Хеды Саратовой, женщин увозят в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) из Москвы Тюмени и других городов страны.

«Всех увезли: кого насильно, кого путем шантажа — у каждого своя история. Всего мы получили более 600 обращений от родственников, число разыскиваемых лиц — более 2000. На данный момент нам известно о месте нахождения 136 человек, большая часть из которых — граждане России. Все они находятся в иракских тюрьмах», — цитирует URA.RU Саратову

Малика из Грозного рассказала изданию, что ее дочь с мужем и двумя детьми три года назад уехала в ИГИЛ. Семья попала в тюрьму, и родители не знают, как высвободить родных и вернуть домой. Мать была в МИДе , в сирийском, турецком, иракском посольствах, в Красном Кресте — нигде помочь не могут.

«Почему даже контрабандистов и воров в законе депортируют, а наших детей — нет? Пусть сажают их в тюрьму, если они виноваты! Но здесь, в России», — отметила Малика.

Хеда Саратова полностью разделяет позицию матерей этих девушек: «лучше привезти их сюда, и тут пусть хоть судят».

«Их нужно, наоборот, использовать, в хорошем смысле этого слова — чтобы они рассказывали, обращаясь к молодежи, о том, что там на самом деле происходит. Это будет профилактика. И эти люди должны быть абсолютно прозрачны», — считает она.

По мнению правозащитницы, решить вопрос с женщинами, оказавшимися в зоне боевых действий, для России крайне важно.

«Есть информация, что со стороны США есть намерение забирать наших людей в Америку. И если мы их не вернем, они станут минами замедленного действия в руках наших врагов. А детей вообще можно воспитать как хочешь. Пусть лучше они вернутся и будут под нашим контролем», — добавила Саратова.

Ранее «Ридус» писал, что минувшим летом жительница Чечни Луиза Дудуркаева, сбежала в Сирию , чтобы вступить в ИГ. Зимой 2016 года продавщица московского бутика также покинула Россию и примкнула к террористической группировке.