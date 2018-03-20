Родители предложили судить россиянок, примкнувших к ИГИЛ, но на родине 

Родители российских женщин, которые поехали за мужьями в ИГИЛ, считают, что власти должны вернуть их и судить в России.
По информации чеченской правозащитницы Хеды Саратовой, женщин увозят в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) из Москвы, Екатеринбурга, Башкирии, Перми, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов страны.
«Всех увезли: кого насильно, кого путем шантажа — у каждого своя история. Всего мы получили более 600 обращений от родственников, число разыскиваемых лиц — более 2000. На данный момент нам известно о месте нахождения 136 человек, большая часть из которых — граждане России. Все они находятся в иракских тюрьмах», — цитирует URA.RU Саратову.
Малика из Грозного рассказала изданию, что ее дочь с мужем и двумя детьми три года назад уехала в ИГИЛ. Семья попала в тюрьму, и родители не знают, как высвободить родных и вернуть домой. Мать была в МИДе, в сирийском, турецком, иракском посольствах, в Красном Кресте — нигде помочь не могут.
«Почему даже контрабандистов и воров в законе депортируют, а наших детей — нет? Пусть сажают их в тюрьму, если они виноваты! Но здесь, в России», — отметила Малика.
Хеда Саратова полностью разделяет позицию матерей этих девушек: «лучше привезти их сюда, и тут пусть хоть судят».
«Их нужно, наоборот, использовать, в хорошем смысле этого слова — чтобы они рассказывали, обращаясь к молодежи, о том, что там на самом деле происходит. Это будет профилактика. И эти люди должны быть абсолютно прозрачны», — считает она.
По мнению правозащитницы, решить вопрос с женщинами, оказавшимися в зоне боевых действий, для России крайне важно.
«Есть информация, что со стороны США есть намерение забирать наших людей в Америку. И если мы их не вернем, они станут минами замедленного действия в руках наших врагов. А детей вообще можно воспитать как хочешь. Пусть лучше они вернутся и будут под нашим контролем», — добавила Саратова.
Ранее «Ридус» писал, что минувшим летом жительница Чечни Луиза Дудуркаева, сбежала в Сирию, чтобы вступить в ИГ. Зимой 2016 года продавщица московского бутика также покинула Россию и примкнула к террористической группировке.
В 2015 году в аэропорту Внуково была задержана студентка Высшей школы экономики Ирина Бабыкина, которая хотела выехать в Турцию, чтобы примкнуть к боевикам ИГ.
Самой громкой стала история бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, последовавшей в ИГ за возлюбленным. Ее задержали на турецко-сирийской границе и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.