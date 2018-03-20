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В Африне из-за боевых действий порядка 104 тысяч человек покинули свои дома
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В Африне из-за боевых действий порядка 104 тысяч человек покинули свои дома 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 104 тысяч человек покинули свои дома в регионе сирийского Африна из-за недавней активизации боевых действий, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Андрей Махечич.
"Порядка 104 тысяч человек покинули свои дома в регионе Африна из-за недавней эскалации боевых действий. Большинство из них, порядка 75 тысяч человек, переселились в Таль Рифаат, еще 29 тысяч в Нубол и Захру на севере Алеппо. Кроме того, порядка 10 тысяч человек, согласно информации, удерживаются в аз-Зияре, безуспешно пытаясь перейти в районы, которые контролируются сирийским правительством", — сказал он.
По данным ЮНИСЕФ, в регионе Африна остаются порядка 100 тысяч человек, из которых половина — дети.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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