В ООН заявили о случаях мародерства и насилия в Африне

ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости Елизавета Исакова . Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) Йенс Лерке сообщил о случаях мародерства и угрозах насилия в отношении местных жителей в сирийском Африне с 18 марта.

"С 18 марта сообщалось, что в городе Африн отмечались случаи угроз насилия и внесудебных арестов людей, а также мародерства. Мы с озабоченностью смотрим на эти сообщения и призываем все стороны уважать международное гуманитарное право", — сказал он на брифинге во вторник.