Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено от террористов

Сергея Шойгу. "В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние 5 суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79655 человек", — сообщил министр. В Восточной Гуте от террористов освобождено 65% территории, передает РИА Новости заявление министра обороны России

Глава Минобороны также отметил, российские военные в Сирии ведут переговоры с лидерами вооруженных формирований и предпринимаемые шаги в целом "позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска ".

Всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше 1,3 миллиона беженцев.