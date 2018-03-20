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65% Восточной Гуты освобождено от террористов
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Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено от террористов 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТАСС
В Восточной Гуте от террористов освобождено 65% территории, передает РИА Новости заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние 5 суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79655 человек", — сообщил министр.
Глава Минобороны также отметил, российские военные в Сирии ведут переговоры с лидерами вооруженных формирований и предпринимаемые шаги в целом "позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска".
Всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше 1,3 миллиона беженцев.
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