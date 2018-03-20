В Кремле отметили «маниакальные желания» за океаном в отношении России

Россия всегда платит по своим счетам, но по чужим — не будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, что Дональд Трамп собирается обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как заставить Россию заплатить за действия в Сирии и поддержку Ирана Йемене , Песков сказал: «Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в связи с маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях за океаном». "Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается", — заметил представитель Кремля. Визит саудовского принца в Вашингтон — вопрос саудовско-американских отношений. «Для нас главное — выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом , реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии», — пояснил Песков. «Мы высоко ценим эти результаты и, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения», — заключил он.