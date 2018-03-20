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Песков прокомментировал визит саудовского принца в США
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Песков прокомментировал визит саудовского принца в США 

Газета.Ru 5 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит саудовского принца в Вашингтон является отношениями друг с другом других стран, передает РИА «Новости».
"Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран", — сказал Песков.
По его словам, Россия продолжит выстраивать и развивать отношения с Эр-Риядом, а также заниматься реализацией достигнутых в ходе недавнего визита в Москву короля Саудовской Аравии договоренностей.
"Мы высоко ценим эти результаты. В настоящий момент мы исходим из того, что Эр-Рияд и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", — добавил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что во время встречи американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана речь пойдет о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее действия на Ближнем Востоке.
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