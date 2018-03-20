Песков прокомментировал визит саудовского принца в США

"Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран", — сказал Песков.

"Мы высоко ценим эти результаты. В настоящий момент мы исходим из того, что Эр-Рияд и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", — добавил Песков.