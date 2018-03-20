Шойгу: боевики в Сирии за неделю трижды пытались применить химоружие

«Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии», — сказал министр. «Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, — отметил он. — Три таких попытки за последнюю неделю пресечены».

«Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии», — подчеркнул министр. «Будем и дальше делать все для нормализации обстановки в данном регионе, призываем заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия», — сказал Шойгу.

«В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79655 человек, — отметил также Шойгу. — Освобождено более 65% территории Восточной Гуты».

По его словам, «основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России ».

Число покинувших Восточную Гуту в понедельник превысило 6 тысяч человек

«В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7 тыс. 100 матрасов и комплектов постельного белья, 91 тыс. 810 продовольственных наборов, 21 тыс. 840 мирных жителей обеспечены горячим питанием», — сказал Шойгу.

«Одновременно с этим в рамках гуманитарной операции в марте обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН . Доставлено более 445 тонн грузов», — отметил министр. «Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским арабским Красным Полумесяцем», — сказал он.

«Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу», — отметил Шойгу. «Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска», — констатировал он.

Министр сообщил, что, «помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии». «Так, через гуманитарный коридор, организованный российско-иранско-турецким координационным центром, из западной части зоны деэскалации „Идлиб“ в провинцию Алеппо выведены 3 тыс. 870 человек, — сообщил Шойгу. — В Дейр-эз-Зор вернулись 25 тыс. 684 человека».

«Отмечу, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше 1 млн 300 тыс. беженцев», — сказал он.