Курды перестали быть «третьей силой» в сирийском конфликте

После окончания операции «Оливковая ветвь», проводимой турецкими войсками в сирийском районе Африн, остро стал вопрос дальнейшего существования «курдского проекта».

При поддержке США , курдские районы приобрели независимость от Дамаска без признаков настоящей государственности. На территории Сирии постепенно выросло квазигосударство, которое очень напоминает «Исламское государство» ( ИГ )*. Причем это сходство проявляется не только в грабительских схемах управления захваченной территорией, но и в террористических методах «коммуникации» сирийских курдов со своими визави, пишет «ФАН».

Северные районы Сирии, расположенные у турецкой границы, не такие уж большие в отличие от обширных районов, которые находятся под «курдским ополчением» (в том числе и разрушенная до основания Ракка, бывшая столица «черного халифата»), они больше похожи на трофеи западной коалиции. Цели коалиции западных стран, организованной Вашингтоном, были ясны с самого начала. Это далеко не территориальная целостность Сирии. Освобожденные территории, не переходили под контроль Дамаска, а объявлялись частью «курдской автономии», опирающейся на деньги и оружие, поставляемые США и их союзниками.

Зерном раздора между Дамаском и Рожавой (неофициальное название так называемой Демократической Федерации Северной Сирии, провозглашенной курдами в марте 2016 года при патронате США) так же стали гидроэлектростанции, плотины, нефтяные месторождения и значительная часть сельскохозяйственных угодий, находящихся в плодородной пойме Евфрата, и попавшие под единоличное управление курдского «правительства».

В связи с этим, можно сделать вывод, что в настоящее время курды перестали быть «третьей силой» в сирийском конфликте, которые были против джихадистов из ИГ, и официального Дамаска. Действия автономной Рожавы становятся более антагонистичными по отношению к позиции центрального правительства Башара Асада , что послужит затягиванию сирийского конфликта. Не последнюю роль в нестабильной ситуации, играет разобщенность состава северной Сирии, где проживают как курдские, так и арабские представители. Сложившаяся ситуация на руку США, имеющим свои геополитические интересы в Сирии. Ну, а многочисленные американские военные базы и опорные пункты на севере Сирии сделали Рожаву американским военным протекторатом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и ее деятельность в России запрещена.

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