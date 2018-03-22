После окончания операции «Оливковая ветвь», проводимой турецкими войсками в сирийском районе Африн, остро стал вопрос дальнейшего существования «курдского проекта».
При поддержке США, курдские районы приобрели независимость от Дамаска без признаков настоящей государственности. На территории Сирии постепенно выросло квазигосударство, которое очень напоминает «Исламское государство» (ИГ)*. Причем это сходство проявляется не только в грабительских схемах управления захваченной территорией, но и в террористических методах «коммуникации» сирийских курдов со своими визави, пишет «ФАН».
Северные районы Сирии, расположенные у турецкой границы, не такие уж большие в отличие от обширных районов, которые находятся под «курдским ополчением» (в том числе и разрушенная до основания Ракка, бывшая столица «черного халифата»), они больше похожи на трофеи западной коалиции. Цели коалиции западных стран, организованной Вашингтоном, были ясны с самого начала. Это далеко не территориальная целостность Сирии. Освобожденные территории, не переходили под контроль Дамаска, а объявлялись частью «курдской автономии», опирающейся на деньги и оружие, поставляемые США и их союзниками.
Зерном раздора между Дамаском и Рожавой (неофициальное название так называемой Демократической Федерации Северной Сирии, провозглашенной курдами в марте 2016 года при патронате США) так же стали гидроэлектростанции, плотины, нефтяные месторождения и значительная часть сельскохозяйственных угодий, находящихся в плодородной пойме Евфрата, и попавшие под единоличное управление курдского «правительства».
В связи с этим, можно сделать вывод, что в настоящее время курды перестали быть «третьей силой» в сирийском конфликте, которые были против джихадистов из ИГ, и официального Дамаска. Действия автономной Рожавы становятся более антагонистичными по отношению к позиции центрального правительства Башара Асада, что послужит затягиванию сирийского конфликта. Не последнюю роль в нестабильной ситуации, играет разобщенность состава северной Сирии, где проживают как курдские, так и арабские представители. Сложившаяся ситуация на руку США, имеющим свои геополитические интересы в Сирии. Ну, а многочисленные американские военные базы и опорные пункты на севере Сирии сделали Рожаву американским военным протекторатом.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и ее деятельность в России запрещена.
Новости Сирии: Турецкие военные взяли Африн без боя