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Россиянина подозревают в вербовке террористов
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В Афганистане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке террористов 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
ФСБ РФ в рамках уголовного дела о финансирования терроризма совместно с афганскими партерами задержала россиянина, скрывавшегося в Афганистане, сообщает спецслужба во вторник.
"В рамках дела о финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана", — говорится в релизе.
Накануне во взаимодействии с Интерполом задержанного привезли на самолете из Кабула в Москву и передали российским силовикам. Сейчас он этапирован в Тверь для следственных действий.
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