Политические последствия победы в Африне

Силы особого назначения вошли в центр Африна… Это чрезвычайно большой успех… Еще больший успех то, что они вошли без боя, не выпустив ни одной пули и заставив смешанные силы Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК) бежать из Африна… То, чего боялись, не произошло…

ВС Турции Свободная сирийская армия (ССА) зашли в центр Африна, не встретив сопротивления… Очевидно, вместе с мирными жителями Африн покинули и захватившие город террористические группы…

Куда они ушли? Скорее всего, на восток от Евфрата… В регион под контролем США … Если Вашингтон останется верен данному Анкаре слову (а после смены госсекретаря все может быть), Манбидж тоже будет освобожден… Боевики YPG / РПК покинут и Манбидж…

Что будет дальше? В Манбидже и Африне будет то же, что и в Эль-Бабе… Бежавшие от войны сирийцы вернутся в свои дома… ССА при поддержке ВС Турции будет обеспечивать их безопасность, жизнь быстро вернется в нормальное русло…

Это значит, что в Сирии фактически возникнет трехзонная структура…

— Зона действия ССА, поддерживаемой Турцией…

Это навечно? Нет… Но очень долго это положение дел не изменится… Даже если будет соглашение по вопросу о территориальной целостности Сирии и стороны пожмут друг другу руки, эта ситуация еще долго сохранится…

Произошла масштабная катастрофа… Раны гражданской войны затянутся нескоро… Города практически стерты с лица земли… Здания лежат в руинах… Для того чтобы те, кто бежал от войны, вернулись назад, необходимо восстановление этих территорий… Это не произойдет в одночасье…

Но главное — чтобы люди вернулись на родину, а для этого они должны чувствовать себя в безопасности… И кто-то должен гарантировать их безопасность…

После зачистки Африна позиции Анкары усилились… Она показала, что не подчинится попыткам навязать ей чужую волю…

Если бы генералы-гюленисты были на страже!..

После попытки госпереворота 15 июля 2016 года ВС Турции провели две крупные операции на территории Сирии… Одна из них — «Щит Евфрата», другая — «Оливковая ветвь»… Возникают следующие вопросы…

Если бы 15 июля 2016 года не было бунта террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen)… Если бы генералы, полковники, майоры FETÖ продолжали оставаться на своих местах и получать приказы от имамов…

ВС Турции добились бы такого же успеха? США сказали бы «да» в ответ на требования Анкары?

А генералы, офицеры FETÖ? Разве они не совершали бы предательств, не вязли в трясине войны с тем, чтобы пошатнуть и свергнуть власть в Турции? Обязательно, и пусть у вас не будет сомнений в этом!..