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Глава МИД Индии подтвердила гибель 39 рабочих, похищенных боевиками в Ираке
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Глава МИД Индии подтвердила гибель 39 рабочих, похищенных боевиками в Ираке 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Тридцать девять индийских рабочих, похищенных боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) на территории Ирака в 2015 году, найдены убитыми, сообщила глава МИД Индии Сушма Сварадж.
Рабочие, которые были наняты одной из строительных компаний для сооружения объектов вблизи Мосула, попали в плен вскоре после захвата исламистами этого города и прилегающих к нему территорий. Несмотря на переговоры, которые на протяжении долгого времени вело индийское правительство с целью освобождения своих граждан, ни один из 39 индийцев не был отпущен на свободу.
"Изначально в иракском Мосуле террористическая организация ИГ* похитила 40 индийских граждан, однако одному из них удалось сбежать, выдав себя за мусульманина из Бангладеш. Остальные 39 человек были доставлены в тюрьму «Бадуш» (расположена в западном пригороде Мосула — ред.) и убиты", — заявила Сварадж, выступая перед членами верхней палаты парламента Индии.
По словам министра, в ходе поисковой операции стало известно, что неподалеку от тюрьмы находится массовое захоронение, куда боевики свозили тела убитых ими пленников. Эту информацию сообщили профильным службам местные жители, а ее достоверность была подтверждена результатами проведенного радиолокационного зондирования местности.
Вслед за этим по запросу Индии правительство Ирака эксгумировало останки погибших. Анализ ДНК, а также изучение личных вещей погибших позволили установить, что речь идет о тех самых 39 индийских рабочих, похищенных террористами в 2015 году. Ожидается, что в ближайшее время за останками вылетит спецборт, после чего они будут захоронены на индийской земле.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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