Как вмешательство России и соглашение о зонах деэскалации повлияли на сирийскую революцию?

Идёт уже восьмой год сирийской революции, и все это время страна переживает трагедию, вызванную действиями Асада, России Ирана в отношении гражданских лиц. И очередной год революции начался на фоне международного молчания по поводу массовых убийств, совершаемых в Восточной Гуте вблизи Дамаска , откуда российские силы стремятся изгнать местных жителей.

С начала вмешательства на стороне Асада в сентябре 2015 года России удалось спасти сирийский режим. Предоставив ему все виды оружия, она помогла ему изгнать местных жителей из Алеппо, Забадани, Дарии и других областей, где Москва применила свою обычную тактику, которую когда-то использовала в Грозном . Эта тактика предполагает убийства и жестокую расправу над оппозицией на главных фронтах в рамках соглашения, известного как соглашение о создании зон деэскалации, заключённое в столице Казахстана Астане , на фоне слабости и молчания международного сообщества по поводу страданий сирийского народа.

Российское вмешательство и влияние на судьбу революции

Режим Асада со всеми своими силами не смог подавить сирийскую революцию и пригласил с этой целью иранских ополченцев во главе с «Хезболлой» , чтобы те участвовали в убийстве детей, женщин и уничтожении освобожденных районов. Когда сирийский режим и эти ополченцы оказались близки к разгрому, то их представители поспешили отправиться в Москву с просьбой о помощи. Россия в свою очередь не стала медлить и тут же вмешалась в конфликт под предлогом «борьбы с терроризмом», в то время как остальные страны мира предпочли промолчать и отвернуться от сирийского народа, который подвергся длинной череде убийств и изгнаний.

Военный эксперт полковник Ахмед Хамада утверждает, что российская военная интервенция при помощи сил авиации, флота и разведки, бомбардировки опорных пунктов революционных сил в Хаме, Идлибе , Латакии, Эль-Бадии, Дейр-эз-Зоре , Хауране и, наконец, в Гуте, оказала поддержку иранским ополченцам и бандам Асада, что позволило им перейти к наступлению и сократить площадь освобождённых территорий, оказать военное давление на революцию, установить контроль над Алеппо и изгнать его жителей, также как и в Дарии, Забадани, долине Вади Аль-Барада, Барзе, Кабуне и Эль-Бадии. В настоящее время они пытаются установить контроль над Гутой.

Эксперт подчеркнул, что подобный прогресс не был бы достигнут, если бы не российское военное вмешательство и встречи в Астане. Другими словами, то, о чем говорят российские политики, соответствует действительности: «Без нашего вмешательства Асада бы свергли».

Также Хамада сообщил «Ориент. нет», что российско-иранский альянс с Асадом нацелен на создание в Сирии зон влияния, в частности, военных баз (на примере баз в Хмеймиме и Тартусе). Чтобы гарантировать власть Асаду и его банде, Россия 11 раз воспользовалась правом вето и блокировала принятие резолюций ООН . Кроме того, Москва обучила в Сирии своих лётчиков, испытала новое оружие и продвигает его с помощью видеороликов, в которых бомбит сирийцев, не говоря уже о том, что она вернулась в регион в качестве одного из ведущих игроков.

Что касается экономических выгод, полученных Россией в результате военной интервенции и агрессии против сирийского народа, то Хамада считает, что среди них контроль над нефтяными и газовыми месторождениями в пустыне и заключение контрактов на миллиарды долларов по реконструкции страны. Также он сказал, что сегодня Россия представляет собой силу, оккупировавшую Сирию, которая конкурирует с Ираном, желающим получить свой кусок сирийского пирога в обмен на помощь преступному режиму.

Эксперт утверждает, что революционеры при всём своём оружии и технике продолжают бороться с варварской машиной и имеют множество преимуществ, однако нуждаются в политической, финансовой, организационной поддержке и оружии.

Уловка с зонами деэскалации

Россия не довольствуется одним военным вмешательством, которое, вне всякого сомнения, повлияло на исход боевых действий в Сирии и способствовало тому, чтобы режим иногда одерживал победу над революционерами. Она также работает на политическом направлении, утверждая, что ищет мирный способ решения конфликта в Сирии. Она представляет себя в качестве государства-гаранта, которое начало предпринимать действия в казахстанской столице, подключив к переговорному процессу революционные фракции и заключив соглашение о зонах деэскалации. Военный аналитик полковник Абделла Аль-Асад объяснил это тем, что Россия знает, что переговорная делегация от сирийской революции в Астане ничего не знает о таких понятиях, как деэскалация, буферная и бесполетная зоны. Москва воспользовалась этим и выполняла это соглашение по своему усмотрению.

Very good cartoon by some unknown cartoonist on #Syria situation. #SyriaIsBleeding pic.twitter.com/pL2ZHSOnbP

— Waj_Baig (@W_baigg) 27 февраля 2018 г.

«Зона деэскалации с военной точки зрения — это не зона постоянной безопасности, а временный район, где могут происходить боевые действия, в случае чего сторона-гарант должна вмешаться, чтобы остановить их. Но как это сделать, если гарантом является нападающая сторона?— спрашивает эксперт. — Россия и Иран присутствуют в большинстве зон деэскалации, которые были созданы на юге, в Гуте, пригородах Хамы и на севере Хомса».

Также по словам Аль-Асада, в первых раундах переговоров в Астане революционные силы лишились Дарии, Западной Гуты, и теперь Гута стала зоной деэскалации, но несмотря на это Россия, будучи гарантом соглашения, совершает бомбардировки этого района.

Он приходит к выводу, что соглашение о зонах деэскалации, которое подписали сирийские революционеры и народ в целом, — большой обман со стороны Москвы. Россия стала государством-оккупантом в стремлении добиться геополитических успехов в регионе, в то время как вторым гарантом стал Иран, преследующий религиозные цели, а именно шиитизацию Ближнего Востока.

Несмотря на мрачную ситуацию в Сирии, связанную с российской агрессией и вмешательством Ирана на стороне Асада, сирийский народ продолжает свой путь к обретению свободы и достоинства. Это можно увидеть на примере происходящего в Восточной Гуте, где вот уже месяц совершается геноцид из-за отказа сдаться режиму, а также на примере демонстраций сирийцев в освобождённых районах в честь седьмой годовщины сирийской революции.