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В Российской армии появятся боевые машины поддержки танков «Терминатор-2»
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В Российской армии появятся боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» 

Говорит Москва 3 часа назад
«Принципиальное решение о принятии на вооружение „Терминаторов“ принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — цитирует слова источника «РИА Новости». Отмечается, что боевая машина прошла испытание в Сирии. «Терминатор», который производится на «Уралвагонзаводе», предназначен для защиты танков от пехоты противника, а его 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы «Атака» позволяют уничтожать большое количество целей. Машину разработали ещё в 2000 году на основе боевого опыта конфликта в Чечне.
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