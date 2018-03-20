В Российской армии появятся боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» 

«Принципиальное решение о принятии на вооружение „Терминаторов“ принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — цитирует слова источника «РИА Новости». Отмечается, что боевая машина прошла испытание в Сирии. «Терминатор», который производится на «Уралвагонзаводе», предназначен для защиты танков от пехоты противника, а его 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы «Атака» позволяют уничтожать большое количество целей. Машину разработали ещё в 2000 году на основе боевого опыта конфликта в Чечне.