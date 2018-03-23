В Забайкалье летчики истребительной и штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь и колонну техники условных террористов

Экипажи Су-30СМ и Су-25 «Грач» выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и провели практическое бомбометание по целям.

В Забайкалье на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй экипажи истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили крупный полевой лагерь и колонну легкобронированной техники условных террористов.

В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач» выполнили полеты в заданный район, провели разведку местности и нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям «противника».

Экипажи выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и провели практическое бомбометание по целям, имитирующим скопление живой силы и техники условного противника.

Также, используя пушечное вооружение, летчики успешно поразили мишени, обозначающие колонну легкобронированной техники, на которой пытались покинуть лагерь условные террористы.

Всего было задействовано более 10 самолетов, совершенно около 30 самолетовылетов.