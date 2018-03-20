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ОЗХО отказалась от расследования сообщений о химической атаке в Африне
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ОЗХО отказалась от расследования сообщений о химической атаке в Африне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООН, 20 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стала проводить расследование сообщений о применении отравляющих веществ в районе города Африн, где Турция проводит операцию против курдских формирований. Как заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, эксперты организации в ходе предварительной проверки не обнаружили «заслуживающей доверия» информации о химической атаке, в совершении которой обвинили турецкие войска.
"Были утверждения, которые изучила команда [ОЗХО]. Они [эксперты организации] не нашли никакой заслуживающей доверия информации для проведения расследования", — сказал Узюмджю.
По его словам, в настоящий момент Миссия по установлению фактов (МУФ) ОЗХО проверяет «несколько утверждений, касающихся применения хлора» в качестве оружия в Сирии. «Некоторые из них приписываются сирийскому правительству, другие — вооруженным группам оппозиции. Я не могу сейчас обсуждать подробности», — отметил гендиректор организации.
Он принял участие в закрытом совещании Совета Безопасности ООН по теме химических атак в Сирии. Как заявил Узюмджю, в настоящий момент ОЗХО работаем «по нескольким направлениям» в ближневосточной стране. В частности, организация готовится к уничтожению последних объектов по производству химического оружия, а также на постоянной основе проверяет сообщения об атаках с применением отравляющих веществ.
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