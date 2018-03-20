Российская армия возьмет на вооружение боевые машины «Терминатор-2» — СМИ

Новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» поступят на вооружение в российскую армию, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Принципиальное решение принять «Терминаторов» на вооружение уже принято, заявил собеседник издания. Необходимые документы подпишут в ближайшее время, добавил он.

Официально ни разработчик машин, ни военное ведомство эту информацию пока не комментировали.