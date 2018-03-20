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Российская армия возьмет на вооружение боевые машины «Терминатор-2» — СМИ
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Российская армия возьмет на вооружение боевые машины «Терминатор-2» — СМИ 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» поступят на вооружение в российскую армию, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Принципиальное решение принять «Терминаторов» на вооружение уже принято, заявил собеседник издания. Необходимые документы подпишут в ближайшее время, добавил он.
Официально ни разработчик машин, ни военное ведомство эту информацию пока не комментировали.
Боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» были разработаны в 2006 году. Контракт на их поставку министерство обороны подписало в 2017 году. В этом же году они успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии.
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