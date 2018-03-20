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Российская армия решила принять на вооружение «Терминатора-2»
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Российская армия решила принять на вооружение «Терминатора-2» 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Есть принципиальное решение о принятии российской армией на вооружение новейшей боевой машины поддержки танков «Терминатор-2», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Документы должны быть подписаны в ближайшее время, сообщил источник РИА «Новости».
Напомним, новейшая боевая машина поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2») была замечена на кадрах, снятых во время посещения президентом Сирии Башаром Асадом авиабазы российских ВКС Хмеймим.
БМПТ «Терминатор» предназначена для борьбы с танками и другими бронированными машинами противника, а также для отражения атак вертолетов и низко летящих самолетов.
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