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Верховный комиссар ООН: Конфликт в Сирии разрушает мир
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Верховный комиссар ООН: Конфликт в Сирии разрушает мир 

Российская Газета 7 часов назад
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что Совет Безопасности за семь лет противостояния в Сирии не предпринял решительных действий для защиты прав человека и предотвращения гибели людей.
"Это чревато серьезными последствиями. Сирийский конфликт и безнаказанность, которая его характеризует, разрушают наш мир", — подчеркнул представитель международной организации. Он также призвал привлечь к ответственности всех, кто «совершал и продолжает совершать» преступления в арабской республике.
По мнению комиссара, членам Совбеза впредь нужно воздержаться от применения вето при рассмотрении резолюций, предусматривающих меры в ответ на серьезные правонарушения в Сирии. Это подрывает авторитет ООН, уверен Зейд Раад аль-Хусейн.
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