В УВКПЧ ООН заявили об огромном числе жертв среди гражданских лиц в Африне

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По словам Зейда Раад аль Хуссейна, в Африне остаются около 50 тысяч гражданских лиц, единственная больница закрыта, наблюдается острая нехватка воды из-за повреждения насосной станции.

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