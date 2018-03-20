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В УВКПЧ ООН заявили об огромном числе жертв среди гражданских лиц в Африне
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В УВКПЧ ООН заявили об огромном числе жертв среди гражданских лиц в Африне 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ООН, 20 мар — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн утверждает, что в захваченном турками Африне погибло «огромное количество гражданских лиц».
"В городе Африн, который был захвачен турецкими силами вчера, огромное число гражданских лиц было убито и ранено из-за воздушных ударов, наземных ударов, применения взрывчатых веществ. Тысячи оказались внутренне перемещенными лицами", — заявил он в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН.
По словам Зейда Раад аль Хуссейна, в Африне остаются около 50 тысяч гражданских лиц, единственная больница закрыта, наблюдается острая нехватка воды из-за повреждения насосной станции.
В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль. Турция с января проводит операцию на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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