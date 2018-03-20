Президент Сирии совершил поездку по Восточной Гуте на автомобиле

Башар Асад совершил поездку по Восточной Гуте, району в округе Дамаска , который расположен на линии фронта. Отправившись в полуразрушенный пригород, президент Сирии провел разговоры с представителями командования вооруженных сил. Видеозаписью поделился сайт RT.

Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские, и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит — Башар Асад