Президент Сирии совершил поездку по Восточной Гуте на автомобиле 

Башар Асад совершил поездку по Восточной Гуте, району в округе Дамаска, который расположен на линии фронта. Отправившись в полуразрушенный пригород, президент Сирии провел разговоры с представителями командования вооруженных сил. Видеозаписью поделился сайт RT.
Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские, и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит — Башар Асад
Восточная Гута — один из пригородов столицы Сирии, в котором продолжаются бои между различными группировками боевиков и правительственной армией. В конце февраля Совбез ООН обозначил временное перемирие, которое позволило бы мирным жителям покинуть район. За время, которое прошло с момента открытия гуманитарных коридоров, из зоны боевых действий удалось вывести почти 80 000 человек.