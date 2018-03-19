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Франция продолжит усилия по деэскалации напряженности на севере Сирии
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Франция продолжит усилия по деэскалации напряженности на севере Сирии 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Франция продолжит предпринимать усилия, направленные на деэскалацию напряженности на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД республики.
Он отметил, что Франция «выражает глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Африне», где «большое число гражданских лиц находятся в в критическом положении». «Она призывает соблюдать международное гуманитарное право и напоминает, что резолюция Совета Безопасности 2401 требует прекращения боевых действий на всей территории Сирии, которая включает и Африн», — подчеркнул представитель французского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что позиция Франции по этому вопросу постоянна. «Законные опасения Турции относительно безопасности ее границы не могут оправдать ее военное присутствие в глубине сирийской территории», — отметил дипломат. Он привел слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы война в Сирии была дополнена еще одной войной». «Поэтому мы продолжим работу по деэскалации напряженности на севере Сирии», — сказал представитель МИД.
Он отметил, что «необходимо обеспечить свободное возвращение в безопасных условиях перемещенных гражданских лиц». В министерстве напомнили, что «приоритетом Франции остается уничтожение террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), в борьбу с которой „Силы демократической Сирии“ внесли решающий вклад, за что она им признательна».
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. В воскресенье Генштаб турецких вооруженных сил сообщил, что Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.
В понедельник телеканал Al Hadath информировал, что более 200 тыс. мирных жителей региона Африн покинули свои дома с момента начала операции «Оливковая ветвь».
ТАСС: последние новости
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