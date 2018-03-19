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США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений
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США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США обвиняют РФ в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию к своей пользе. Они (Россия) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО", — сказал представитель администрации.
Также, по его словам, Россия «сделала ряд обещаний иранскому режиму» по поставкам оружия, таким как продвинутые модели танков и военные самолеты.
"Это пример того, как Россия с одной стороны помогает, но за кулисами раздувает кризис… таким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений", — сказал представитель администрации.
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