США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений

"Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию к своей пользе. Они (Россия) заблокировали резолюцию СБ ООН , которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО", — сказал представитель администрации.

Также, по его словам, Россия «сделала ряд обещаний иранскому режиму» по поставкам оружия, таким как продвинутые модели танков и военные самолеты.

"Это пример того, как Россия с одной стороны помогает, но за кулисами раздувает кризис… таким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений", — сказал представитель администрации.