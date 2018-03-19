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Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля
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Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля 

RT на русском 2 часа назад
Президент Сирии Башар Асад проехал за рулём автомобиля по освобождённым районам Восточной Гуты. Видео было снято 18 марта, когда глава САР побывал на линии фронта и пообщался с сирийскими военными.
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