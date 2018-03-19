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Российские военные привезли мирным жителям в Сирии продукты, одежду и воду
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Российские военные привезли мирным жителям в Сирии продукты, одежду и воду 

РИА Новости 2 часа назад
ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 мар — РИА Новости. Военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли мирным жителям продукты, воду и одежду, сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восемнадцатого марта Центр по примирению организовал доставку одежды и спальных комплектов жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. В целях оказания помощи мирным жителям, находящимся в лагерях временно перемещенных лиц «Адра» и «Хирджилла», Центром по примирению выдано 3 тысячи продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тысячи человек", — сказал он.
Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки помогли 113 сирийцам, в том числе 46 детям, отметил представитель Центра.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек", — заключил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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