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Сирийские курды объявили, что будут бороться против захватнических планов Анкары
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Сирийские курды объявили, что будут бороться против захватнических планов Анкары 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 марта. Политическое руководство коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявило в понедельник, что «будет бороться против захватнических планов Анкары».
"Наш народ не позволит [президенту Турции Тайипу] Эрдогану осуществить свой замысел по установлению господства над севером Сирии", — говорится в воззвании СДС к международной общественности, переданном агентством Firat.
В нем сообщается, что курдские отряды, составляющие костяк СДС, «в течение почти двух месяцев вели в Африне неравное сражение с турецкими агрессорами». «Руководством СДС было принято решение о выводе из города Африн полумиллиона жителей, которые могли подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии», — указывается в документе.
СДС обещает «усилить вооруженное сопротивление и добиться освобождения Африна от оккупации, чтобы туда могло вернуться мирное население».
Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА) вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против курдских отрядов, которая продолжалась с 20 января. Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать военные действия в Сирии «до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы». Все эти районы находятся под контролем коалиции СДС, которая создала там свою автономную администрацию.
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