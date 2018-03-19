Сирийские курды объявили, что будут бороться против захватнических планов Анкары

ТАСС , 19 марта. Политическое руководство коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявило в понедельник, что «будет бороться против захватнических планов Анкары ». "Наш народ не позволит [президенту Турции Тайипу] Эрдогану осуществить свой замысел по установлению господства над севером Сирии ", — говорится в воззвании СДС к международной общественности, переданном агентством Firat. В нем сообщается, что курдские отряды, составляющие костяк СДС, «в течение почти двух месяцев вели в Африне неравное сражение с турецкими агрессорами». «Руководством СДС было принято решение о выводе из города Африн полумиллиона жителей, которые могли подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии», — указывается в документе. СДС обещает «усилить вооруженное сопротивление и добиться освобождения Африна от оккупации, чтобы туда могло вернуться мирное население». Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА) вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против курдских отрядов, которая продолжалась с 20 января. Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать военные действия в Сирии «до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы». Все эти районы находятся под контролем коалиции СДС, которая создала там свою автономную администрацию.