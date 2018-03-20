В Сирии за сутки в дома вернулись 627 человек

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 612 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за прошедшие сутки представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа . Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

"Девятнадцатого марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2800 индивидуальных рационов питания, две тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тысячи порций горячей еды", — добавил он.

Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечены более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор также была доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки помогли 105 сирийцам, в том числе 32 детям.