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В Сирии за сутки в дома вернулись 627 человек
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В Сирии за сутки в дома вернулись 627 человек 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 мар — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 627 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 612 человек", — сказал он.
Евтушенко отметил, что за прошедшие сутки представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.
"Девятнадцатого марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2800 индивидуальных рационов питания, две тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тысячи порций горячей еды", — добавил он.
Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечены более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор также была доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки помогли 105 сирийцам, в том числе 32 детям.
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