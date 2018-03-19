Центр примирения: российские врачи за сутки помогли 113 сирийцам

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали помощь 113 сирийцам, в том числе детям. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 113 сирийцам, в том числе 46 детям", — сказал он. Евтушенко отметил, что создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан — одно из приоритетных направлений работы Центра.

"18 марта Центр по примирению организовал доставку одежды и спальных комплектов жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор . В целях оказания помощи мирным жителям, находящимся в лагерях временно перемещенных лиц «Адра» и «Хирджилла», Центром по примирению выдано 3 тыс. продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тыс. человек", — рассказал генерал.