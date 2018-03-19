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Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии
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Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии 

Российская Газета 3 часа назад
Министерство иностранных дел Сирии потребовало от Турции немедленно вывести войска с территории арабской республики.
"Турецкое вторжение противоречит международному праву и несет угрозу жизни мирных граждан", — напомнили в Дамаске и назвали нахождение иностранных войск в курдском анклаве Африне на севере Сирии «оккупацией». Более того, по мнению МИД, цель турецкой операции — «продлить войну и кровопролитие в угоду террористам», передает ТАСС.
Напомним, 18 марта президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о взятии Африна под контроль подразделениями турецкой армии и оппозиционной официальному Дамаску "Сирийской свободной армии" (САА). Между тем спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что военного решения сирийского кризиса не существует.
"Мягкое долгосрочное разделение Сирии, которое мы наблюдаем сейчас в разных ее частях, будет катастрофой не только для Сирии, но и для всего региона", — отметил дипломат, которого цитирует РИА Новости.
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