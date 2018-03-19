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В Сирии перехвачен грузовик с иностранным оружием для террористов
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В Сирии перехвачен грузовик с иностранным оружием для террористов 

РИА «ВистаНьюс» 9 часов назад
В Сирии командование правительственных войск предоставило международному сообществу еще одно доказательство поставок западными странами вооружений для террористов, действующих на территории Восточной Гуты. Был перехвачен грузовик, везущий оружие иностранного производства. Предоставлено видео.
Ролик, наглядно демонстрирующий, что поставляется боевикам, воюющим с правительственными войсками Сирии и терроризирующими мирное население в Восточной Гуте, было выложено в Сеть. На кадрах запечатлены дымовые гранаты с английской маркировкой, гранатометы, противотанковые снаряды, большое количество мин, взрывчатки и патронов. Также замечены медикаменты неизвестного назначения в таблетках.
Представители сирийских разведывательных структур имеют достоверную информацию о том, что боевики ожидают еще один груз. Он состоит из аппаратуры для спутниковой связи, а также снаряжение, произведенное в США. Реакции международных структур на предоставленное видео, пока нет.
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