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Сирия: с начала гумоперации из Восточной Гуты выведены 79,7 тыс. человек
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Сирия: с начала гумоперации из Восточной Гуты выведены 79,7 тыс. человек 

Федеральное агентство новостей 3 часа назад
Хмеймим (Сирия), 19 марта. С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
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