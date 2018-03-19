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Сирия: с начала гумоперации из Восточной Гуты выведены 79,7 тыс. человек
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Сирия: с начала гумоперации из Восточной Гуты выведены 79,7 тыс. человек
Федеральное агентство новостей
3 часа назад
Комментарии
Хмеймим (
Сирия
), 19 марта. С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
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