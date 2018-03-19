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В Сирии за сутки в свои дома вернулись свыше 600 человек
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В Сирии за сутки в свои дома вернулись свыше 600 человек 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Центром по примирению выдано 3 тысяч продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тысяч человек.
Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медпомощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
Восемнадцатого марта Центр по примирению организовал доставку одежды и спальных комплектов жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор.
В целях оказания помощи мирным жителям, находящимся в лагерях временно перемещенных лиц «Адра» и «Хирджилла», Центром по примирению выдано три тысячи продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тысяч человек.
Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор была доставлена питьевая вода.
Российскими военными врачами за сутки оказана медпомощь 113 сирийцам, в том числе 46 детям.
За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек.
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