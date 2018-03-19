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Разделение Сирии станет катастрофой для всего региона, заявил де Мистура
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Разделение Сирии станет катастрофой для всего региона, заявил де Мистура 

РИА Новости 4 часа назад
ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Мягкое долгосрочное разделение Сирии будет катастрофой для всего региона, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в понедельник в женевском Институте международных отношений.
"Мягкое долгосрочное разделение Сирии, которое мы наблюдаем сейчас в разных ее частях, будет катастрофой не только для Сирии, но и для всего региона", — отметил де Мистура.
Он вновь подчеркнул, что в Сирии существует только политического решение конфликта.
"Правда заключается в том, что не существует военного решения сирийского кризиса. Без управления, основанного на новой конституции и президентских и парламентских выборах, не будет стабильности. Без инклюзивного политического процесса, без включения в него большинства — суннитов — ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) вернется. Мы видели это в Ираке и в Афганистане. Без такого процесса ИГ* вернется с новым именем", — сказал спецпосланник ООН по Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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