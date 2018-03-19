В ПНА пообещали, что протесты против переноса посольства США будут мирными

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Протесты палестинцев против переноса посольства США Иерусалим будут носить мирный характер, демонстранты не будут прибегать к насилию, заявил РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

Американская администрация решила приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме, чья принадлежность составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

"Конечно, никто не будет кидать бомбы в (президента США Дональда) Трампа. Не будет никаких попыток насилия. Но, конечно, ожидаются демонстрации", — сказал Шаат.

Ранее генеральный секретарь Демократического фронта Освобождения Палестины Наиф Хаватме пообещал, что в ответ на перенос посольства США в Иерусалим, которое ожидается в мае, в Палестине начнется новая интифада.

После признания президентом США Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится.

Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.