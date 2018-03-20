Ещё
Красный полумесяц Турции готов предоставить гумпомощь жителям Африна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красный полумесяц Турции готов предоставить гумпомощь жителям Африна 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Версия
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Красный полумесяц Турции готов предоставить гуманитарную помощь 323 тысячам жителям сирийского Африна, заявил в интервью газете Hurriyet Daily News глава организации Керем Киник.
Как сообщил Киник, руководство организации «связывалось с Международным Комитетом Красного Креста». Он добавил, что "ООН и турецкие вооруженные силы разрешили и (пообещали — ред.) защиту прохода гуманитарного конвоя в центр Африна".
Глава организации добавил, что за время установленного СБ ООН 30-дневного перемирия на территории Сирии турецкий Красный полумесяц собирается доставить в Африн 29 грузовиков с гуманитарной помощью.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. Власти Турции и курдское ополчение в сирийском Африне сказали, что готовы соблюдать принятую Совбезом ООН резолюцию.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Сирии за неделю пресекли три попытки применения химоружия боевиками Турция сообщила о нейтрализации 23 боевиков, атаковавших блокпост В Минобороны рассказали, что стало с гумпомощью для жителей Восточной Гуты
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора177
Порошенко нашел замену российскому газу284
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами335
В Киеве дали ответ по выборам в РФ21
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение