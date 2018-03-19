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ООН призвала срочно помочь беженцам из Восточной Гуты и Африна
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ООН призвала срочно помочь беженцам из Восточной Гуты и Африна 

ТАСС 5 часов назад
ООН, 19 марта. /ТАСС/. ООН призывает к срочным мерам по реагированию на «катастрофическую ситуацию», в которой находятся сирийцы, покидающие пригород Дамаска Восточную Гуту и район Африн на северо-западе страны. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"ООН в срочном порядке призывает помочь обуздать катастрофическую ситуацию для десятков тысяч человек из Восточной Гуты и Африна", — сказал он.
По его словам, с 11 марта пригород Дамаска покинули «по меньшей мере 25 тыс. человек», а в районе Африна вынужденными переселенцами стали 100 тыс. человек. «Большинство из них, около 75 тыс., бежали в Тель-Рафаат, а остальные — в Нубуль, Захру и близлежащие деревни», — сообщил представитель генсека.
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